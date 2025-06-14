В сети появились снимки иранского аэропорта Мехрабад с уничтоженными самолетами
В иранских СМИ были опубликованы спутниковые снимки, на которых запечатлен аэропорт Мехрабад в Тегеране после недавней атаки Израиля. На фотографиях видно несколько самолетов, получивших серьезные повреждения.
«Спутниковые снимки аэропорта Мехрабад после ночных ударов сионистского режима», – гласит подпись телеканала Khabaronline. Телеканал отметил, что эти изображения были взяты из Google, и не были подтверждены официально.
Ранее стало известно, что Израиль будет расширять операцию на территории Ирана. Сообщалось, что удары будут наноситься по пусковым установкам баллистических ракет, военным базам и стратегической инфраструктуре.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжались и в течение дня. В Иране заявили, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Среди погибших – представители высшего военного руководства страны. Корпус стражей Исламской революции затем объявил о начале ответных действий против Израиля и провел ракетную атаку в три этапа.