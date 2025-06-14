МАГАТЭ: в иранском Исфахане повреждены четыре объекта ядерной инфраструктуры
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что в результате ударов по ядерному комплексу в Исфахане 13 июня были повреждены четыре важных здания, включая завод по конверсии урана. Об этом агентство сообщило в Х.
Агентство уточнило, что, несмотря на нанесенный ущерб, утечки радиации за пределами объекта не зафиксировано, как это уже было в аналогичных инцидентах, например, на объекте в Натанзе. При этом увеличения уровня радиации за пределами объекта не ожидается.
13 июня МАГАТЭ со ссылкой на данные иранских властей сообщало, что три главных ядерных объекта Ирана не были затронуты первоначальными ударами Израиля. При ночной атаке объекты в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали. При этом крупнейший ядерный объект страны в Натанзе получил повреждения. Агентство Fars также писало, что Израиль нанес удар но территории иранского ядерного объекта в Фордо.