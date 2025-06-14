МАГАТЭ: в иранском Исфахане повреждены четыре объекта ядерной инфраструктуры

13 июня МАГАТЭ со ссылкой на данные иранских властей сообщало, что три главных ядерных объекта Ирана не были затронуты первоначальными ударами Израиля. При ночной атаке объекты в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали. При этом крупнейший ядерный объект страны в Натанзе получил повреждения. Агентство Fars также писало, что Израиль нанес удар но территории иранского ядерного объекта в Фордо.