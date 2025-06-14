МАГАТЭ заявило о нескольких атаках по ядерным объектам Ирана
Ядерные объекты в Исфахане в Иране несколько раз подвергались атакам, сейчас повышения уровня радиации за пределами объектов не зафиксировано, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Ядерные объекты в Исфахане были атакованы несколько раз 13 июня. <...> МАГАТЭ остается в тесном контакте с Ираном, – говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
13 июня МАГАТЭ со ссылкой на данные иранских властей сообщало, что три главных ядерных объекта Ирана не были затронуты первоначальными ударами Израиля. При ночной атаке объекты в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали. При этом крупнейший ядерный объект страны в Натанзе получил повреждения. Агентство Fars также писало, что Израиль нанес удар но территории иранского ядерного объекта в Фордо.