В Дагестане ввели мониторинг радиационной обстановки из-за утечки в Иране
Роспотребнадзор ввел круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Дагестана из-за утечки радиации в Иране, сообщает региональное ведомство в своем Telegram-канале.
Ежедневный мониторинг будет проводиться каждые два часа для оценки рисков в связи с аварией в центре обогащения урана в иранском городе Натанзе. Координацию работы осуществляет ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены им. профессора П. В. Рамзаева».
В дагестанском городе Дербенте обстановка остановится стабильной. Уровень гамма-фона составил 0,05-0,06 мкЗв/час, что является нормой.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что ядерные объекты в Исфахане в Иране несколько раз подвергались атакам, сейчас повышения уровня радиации за пределами объектов не зафиксировано.
13 июня МАГАТЭ со ссылкой на данные иранских властей сообщало, что три главных ядерных объекта Ирана не были затронуты первоначальными ударами Израиля. При ночной атаке объекты в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали. При этом крупнейший ядерный объект страны в Натанзе получил повреждения. Агентство Fars также писало, что Израиль нанес удар но территории иранского ядерного объекта в Фордо.