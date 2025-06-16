Полиция задержала подозреваемого в убийстве члена заксобрания Миннесоты

New York Times отмечает, что нападение на законодателей выявило давнее противоречие между доступностью государственных служащих и их безопасностью. И Хортман, которая погибла вместе со своим мужем Марком, и сенатор штата Хоффман, который был ранен вместе со своей женой Иветт, с готовностью делились своими домашними адресами с избирателями. Адрес Хортман был указан на сайте ее предвыборной кампании, а адрес Хоффмана – на его официальной странице в законодательном органе, что является обычной практикой во многих штатах.