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Полиция задержала подозреваемого в убийстве члена заксобрания Миннесоты

Ведомости

Задержан 57-летний Вэнс Боултер, обвиняемый в убийстве члена законодательного собрания штата Миннесота от демократической партии США Мелиссы Хортман и ее мужа Марка. Об этом сообщает ABC News.

Также Боултер подозревается в нападении на сенатора штата Джона Хоффмана и его жену Иветт. Они получили серьезные ранения.

По данным властей, во время нападений преступник выдавал себя за полицейского – на нем были резиновая маска и поддельный жетон. Подозреваемый был задержан в округе Сибли, примерно в часе езды от места преступления. Там были обнаружены автомобиль и кепка, принадлежавшие Боултеру. При нем также нашли блокнот с именами около 70 потенциальных жертв.

New York Times пишет, что Боултеру предъявлено обвинение в двух убийствах второй степени и двух покушениях на убийство второй степени.

New York Times отмечает, что нападение на законодателей выявило давнее противоречие между доступностью государственных служащих и их безопасностью. И Хортман, которая погибла вместе со своим мужем Марком, и сенатор штата Хоффман, который был ранен вместе со своей женой Иветт, с готовностью делились своими домашними адресами с избирателями. Адрес Хортман был указан на сайте ее предвыборной кампании, а адрес Хоффмана – на его официальной странице в законодательном органе, что является обычной практикой во многих штатах.

В первые часы после стрельбы, пока полицейские искали убийцу, законодатели по всей стране начали переосмысливать свой подход к неприкосновенности частной жизни и безопасности. Полиция штата Мичиган провела брифинги по вопросам безопасности для законодателей. Полиция округа Фэрфакс, штат Вирджиния, усилила патрулирование вокруг их домов. А в Северной Дакоте власти решили удалить домашние адреса со страниц биографий законодателей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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