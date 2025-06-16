Полиция задержала подозреваемого в убийстве члена заксобрания Миннесоты
Задержан 57-летний Вэнс Боултер, обвиняемый в убийстве члена законодательного собрания штата Миннесота от демократической партии США Мелиссы Хортман и ее мужа Марка. Об этом сообщает ABC News.
Также Боултер подозревается в нападении на сенатора штата Джона Хоффмана и его жену Иветт. Они получили серьезные ранения.
По данным властей, во время нападений преступник выдавал себя за полицейского – на нем были резиновая маска и поддельный жетон. Подозреваемый был задержан в округе Сибли, примерно в часе езды от места преступления. Там были обнаружены автомобиль и кепка, принадлежавшие Боултеру. При нем также нашли блокнот с именами около 70 потенциальных жертв.
New York Times пишет, что Боултеру предъявлено обвинение в двух убийствах второй степени и двух покушениях на убийство второй степени.
New York Times отмечает, что нападение на законодателей выявило давнее противоречие между доступностью государственных служащих и их безопасностью. И Хортман, которая погибла вместе со своим мужем Марком, и сенатор штата Хоффман, который был ранен вместе со своей женой Иветт, с готовностью делились своими домашними адресами с избирателями. Адрес Хортман был указан на сайте ее предвыборной кампании, а адрес Хоффмана – на его официальной странице в законодательном органе, что является обычной практикой во многих штатах.
В первые часы после стрельбы, пока полицейские искали убийцу, законодатели по всей стране начали переосмысливать свой подход к неприкосновенности частной жизни и безопасности. Полиция штата Мичиган провела брифинги по вопросам безопасности для законодателей. Полиция округа Фэрфакс, штат Вирджиния, усилила патрулирование вокруг их домов. А в Северной Дакоте власти решили удалить домашние адреса со страниц биографий законодателей.