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Путин 16 июня проведет международный телефонный разговор

Ведомости

Президент Владимир Путин 16 июня проведет международный телефонный разговор и примет в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Известно, что Развожаев подробно доложит президенту РФ о работе и ситуации в Севастополе.

По словам Пескова, также продолжается и подготовка к Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). 20 июня Путин выступит там на пленарном заседании.

14 июня президент РФ провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Они обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьезную обеспокоенность возможной эскалацией конфликта, которая может иметь непредсказуемые последствия для всего региона.

13 июня Путин провел отдельные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе бесед российский лидер подчеркнул, что Россия всегда поддерживала урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы путем переговоров. Также Москва готова способствовать деэскалации напряженности между Тегераном и Тель-Авивом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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