Путин 16 июня проведет международный телефонный разговор

14 июня президент РФ провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Они обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьезную обеспокоенность возможной эскалацией конфликта, которая может иметь непредсказуемые последствия для всего региона.