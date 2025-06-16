Путин 16 июня проведет международный телефонный разговор
Президент Владимир Путин 16 июня проведет международный телефонный разговор и примет в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
Известно, что Развожаев подробно доложит президенту РФ о работе и ситуации в Севастополе.
По словам Пескова, также продолжается и подготовка к Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). 20 июня Путин выступит там на пленарном заседании.
14 июня президент РФ провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Они обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьезную обеспокоенность возможной эскалацией конфликта, которая может иметь непредсказуемые последствия для всего региона.
13 июня Путин провел отдельные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе бесед российский лидер подчеркнул, что Россия всегда поддерживала урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы путем переговоров. Также Москва готова способствовать деэскалации напряженности между Тегераном и Тель-Авивом.