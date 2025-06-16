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Кремль: предложение по хранению в России урана из Ирана сохраняет актуальность

Ведомости

Предложение по хранению в России урана из Ирана остается «на столе» и сохраняет свою актуальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля заметил, что с началом боевых действий ситуация серьезно осложнилась. Они начались фактически накануне планировавшегося очередного раунда непрямых переговоров Ирана и США при посредничестве Омана.

«Ситуация эскалирована более чем серьезно, и, конечно, это все не в лучшую сторону изменило положение дел», – указал Песков.

Он добавил, что Россия сохраняет готовность сделать необходимое для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке.

13 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Путин рассказал Трампу о беседах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Кроме того, была подчеркнута готовность российской стороны осуществить «возможные посреднические усилия». Путин заметил, что до обострения обстановки Россия предлагала конкретные шаги, которые направлены на нахождение «взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной ядерной программе». Трамп заявил, что открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. Военные действия продолжаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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