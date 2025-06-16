Кремль: предложение по хранению в России урана из Ирана сохраняет актуальность

Кроме того, была подчеркнута готовность российской стороны осуществить «возможные посреднические усилия». Путин заметил, что до обострения обстановки Россия предлагала конкретные шаги, которые направлены на нахождение «взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной ядерной программе». Трамп заявил, что открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.