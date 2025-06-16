Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин обсудил с главой Севастополя рост доходов и развитие виноделия

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Развожаев доложил о социально-экономическом развитии города, в частности о росте собственных доходов бюджета, притоке частных инвестиций и развитии винодельческой отрасли.

«Несмотря на все экономические ограничения, мы уже за I квартал 2025 г. получили собственных доходов – именно собственных доходов – 8,6 млрд руб. Это уже на 136% больше, чем аналогично в 2024 г.», – рассказал губернатор Севастополя.

Такой рост он объяснил наведением порядка в налоговой сфере и ростом доходов бизнеса и населения.

Развожаев напомнил, что в 2022–2025 гг. Севастополю была поставлена задача привлечь 200 млрд руб. внебюджетных инвестиций. По его словам, этот ориентир был достигнут еще в прошлом году, а в 2025-м планируется дополнительно привлечь 55 млрд руб.

Особое внимание на встрече было уделено винодельческой отрасли. По словам губернатора, только в 2025 г. по линии Минсельхоза на закладку виноградников выделено 738 млн руб. В проекте «Терруар», объединяющем виноделов, участвуют уже 43 предприятия. В числе ключевых инвестиционных проектов – модернизация Инкерманского завода марочных вин. Также активно развивается «Золотая балка» – построен новый завод за почти 4 млрд руб. И еще появился частный инвестор, который тоже построил новой винодельческий завод и заложил виноградники, вложив 4,5 млрд инвестиций.

Губернатор рассказал, что вместе с железнодорожниками был запущен «Виноградный экспресс» для туристов. Путешественники за 7–9 часов объезжают винодельни с историей и особенной технологией производства, где им проводят экскурсии.

«А как двигается культурный кластер?» – поинтересовался Путин.

Развожаев сообщил, что один из музеев будет готов к осени, строительство театра планируется завершить в следующем году, а благоустройство территории уже начинается.

14 июня сообщалось, что имя Путина официально внесли в список почетных граждан Севастополя. Оно официально появилось на мемориальной стене почетных граждан.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных