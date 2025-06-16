Путин обсудил с главой Севастополя рост доходов и развитие виноделия
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Развожаев доложил о социально-экономическом развитии города, в частности о росте собственных доходов бюджета, притоке частных инвестиций и развитии винодельческой отрасли.
«Несмотря на все экономические ограничения, мы уже за I квартал 2025 г. получили собственных доходов – именно собственных доходов – 8,6 млрд руб. Это уже на 136% больше, чем аналогично в 2024 г.», – рассказал губернатор Севастополя.
Такой рост он объяснил наведением порядка в налоговой сфере и ростом доходов бизнеса и населения.
Развожаев напомнил, что в 2022–2025 гг. Севастополю была поставлена задача привлечь 200 млрд руб. внебюджетных инвестиций. По его словам, этот ориентир был достигнут еще в прошлом году, а в 2025-м планируется дополнительно привлечь 55 млрд руб.
Особое внимание на встрече было уделено винодельческой отрасли. По словам губернатора, только в 2025 г. по линии Минсельхоза на закладку виноградников выделено 738 млн руб. В проекте «Терруар», объединяющем виноделов, участвуют уже 43 предприятия. В числе ключевых инвестиционных проектов – модернизация Инкерманского завода марочных вин. Также активно развивается «Золотая балка» – построен новый завод за почти 4 млрд руб. И еще появился частный инвестор, который тоже построил новой винодельческий завод и заложил виноградники, вложив 4,5 млрд инвестиций.
Губернатор рассказал, что вместе с железнодорожниками был запущен «Виноградный экспресс» для туристов. Путешественники за 7–9 часов объезжают винодельни с историей и особенной технологией производства, где им проводят экскурсии.
«А как двигается культурный кластер?» – поинтересовался Путин.
Развожаев сообщил, что один из музеев будет готов к осени, строительство театра планируется завершить в следующем году, а благоустройство территории уже начинается.
14 июня сообщалось, что имя Путина официально внесли в список почетных граждан Севастополя. Оно официально появилось на мемориальной стене почетных граждан.