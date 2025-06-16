Путин обсудил с главой Севастополя рост доходов и развитие виноделия

Особое внимание на встрече было уделено винодельческой отрасли. По словам губернатора, только в 2025 г. по линии Минсельхоза на закладку виноградников выделено 738 млн руб. В проекте «Терруар», объединяющем виноделов, участвуют уже 43 предприятия. В числе ключевых инвестиционных проектов – модернизация Инкерманского завода марочных вин. Также активно развивается «Золотая балка» – построен новый завод за почти 4 млрд руб. И еще появился частный инвестор, который тоже построил новой винодельческий завод и заложил виноградники, вложив 4,5 млрд инвестиций.