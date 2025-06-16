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CNN: Трамп скептически относится к втягиванию США в конфликт на Ближнем Востоке

Ведомости

Президент США Дональд Трамп крайне скептически относится к идее втягивания Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, такой шаг сопряжен с большим риском. Он может привести к расширению конфликта за пределы нынешних воюющих сторон. Вмешательство США также усилило бы противоречия в политической концепции Трампа и разрушило бы основной принцип его движения «Америка прежде всего», согласно которому Вашингтон должен держаться подальше от зарубежных конфликтов.

Отмечается, что политическое давление на Трампа усиливается, несмотря на то что США дали понять, что решение Израиля о нанесении ударов по Ирану является его собственным и американские войска не участвуют в наступательных действиях.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. Боевые действия продолжаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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