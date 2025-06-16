CNN: Трамп скептически относится к втягиванию США в конфликт на Ближнем Востоке

По данным телеканала, такой шаг сопряжен с большим риском. Он может привести к расширению конфликта за пределы нынешних воюющих сторон. Вмешательство США также усилило бы противоречия в политической концепции Трампа и разрушило бы основной принцип его движения «Америка прежде всего», согласно которому Вашингтон должен держаться подальше от зарубежных конфликтов.