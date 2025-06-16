CNN: Трамп скептически относится к втягиванию США в конфликт на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп крайне скептически относится к идее втягивания Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, такой шаг сопряжен с большим риском. Он может привести к расширению конфликта за пределы нынешних воюющих сторон. Вмешательство США также усилило бы противоречия в политической концепции Трампа и разрушило бы основной принцип его движения «Америка прежде всего», согласно которому Вашингтон должен держаться подальше от зарубежных конфликтов.
Отмечается, что политическое давление на Трампа усиливается, несмотря на то что США дали понять, что решение Израиля о нанесении ударов по Ирану является его собственным и американские войска не участвуют в наступательных действиях.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. Боевые действия продолжаются.