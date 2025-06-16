Зеленский на саммите G7 обсудит с Трампом покупку оборонного пакета
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 планирует обсудить с главой США Дональдом Трампом оборонный пакет, который планирует купить Киев. Об этом он рассказал на пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван дер Белленом. Его слова передает интернет-газета «Страна».
Белый дом 16 июня сообщал, что Трамп в рамках саммита G7 в Канаде намерен провести двустороннюю встречу с Зеленским.
Газета The Telegraph 16 июня сообщала, что США прекращают военную помощь Украине. В материале говорится, что у Киева остается три варианта: надеяться на помощь Европы, покупать оружие у Вашингтона на европейские деньги или производить необходимое оружие на украинских заводах на деньги союзников из Европы.
10 июня глава минобороны США Пит Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США заявил, что в бюджете страны на 2026 г. запланировано сокращение финансирования инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Этой программой предусмотрена закупка оружия для Киева. Хегсет подчеркнул, что нынешняя администрация США «придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт», и обратил внимание на приверженность мирному урегулированию путем переговоров.