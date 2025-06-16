Зеленский на саммите G7 обсудит с Трампом покупку оборонного пакета

10 июня глава минобороны США Пит Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США заявил, что в бюджете страны на 2026 г. запланировано сокращение финансирования инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Этой программой предусмотрена закупка оружия для Киева. Хегсет подчеркнул, что нынешняя администрация США «придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт», и обратил внимание на приверженность мирному урегулированию путем переговоров.