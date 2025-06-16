Трамп встретится с Зеленским на саммите G7

В начале июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что трехсторонняя встреча президентов России, Украины и США Владимира Путина, Зеленского и Трампа вряд ли возможна в ближайшее время. Представитель Кремля при этом напомнил, что Путин не раз говорил о своей готовности к контактам на высшем уровне, но такие контакты должны стать результатом договоренностей, выработанных «на техническом уровне, на экспертном уровне».