Трамп встретится с Зеленским на саммите G7
Президент США Дональд Трамп намерен провести двустороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 в Канаде. Об этом сообщает Белый дом со ссылкой на представителя администрации США.
На саммите Трамп также проведет двусторонние встречи с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
12 июня Зеленский заявлял, что от действий Трампа зависит окончание российско-украинского конфликта. «Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него», – говорил президент Украины. Зеленский также отмечал, что диалог между США и Украиной возобновился и стал конструктивным. Украинский лидер высоко оценил личную встречу с Трампом в Ватикане в апреле, которую назвал дружественной.
В начале июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что трехсторонняя встреча президентов России, Украины и США Владимира Путина, Зеленского и Трампа вряд ли возможна в ближайшее время. Представитель Кремля при этом напомнил, что Путин не раз говорил о своей готовности к контактам на высшем уровне, но такие контакты должны стать результатом договоренностей, выработанных «на техническом уровне, на экспертном уровне».