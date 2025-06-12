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Зеленский: решение конфликта РФ и Украины находится в руках Трампа

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончание военного конфликта между Россией и Украиной зависит от действий президента США Дональда Трампа. По мнению главы украинского государства, только он обладает необходимым «рычагом давления».

«Все в его руках… Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него», – заявил Зеленский в интервью (цитата по Politico).

Комментируя публичную ссору с Трампом, произошедшую в Белом доме в конце февраля, Зеленский отметил: «Не думаю, что это нас сблизило». Однако он добавил, что прошлое не должно влиять на будущее. По его словам, нужно сделать все возможное, чтобы следующая встреча в Овальном кабинете была успешной для обеих стран.

По словам Зеленского, диалог между США и Украиной возобновился и стал конструктивным. В частности, он высоко оценил личную встречу с Трампом в Ватикане в апреле, которую назвал дружественной.

11 июня министр финансов США Скотт Бессент от имени администрации Трампа обратился к конгрессу с просьбой учитывать последствия возможного принятия законопроекта об усилении антироссийских санкций.

Бессент подчеркнул, что экономические рычаги остаются ключевым элементом стратегии США по прекращению украинского конфликта. Минфин готов применить соответствующие меры, однако призвал конгресс сохранить гибкость для поддержки переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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