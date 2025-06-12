Зеленский: решение конфликта РФ и Украины находится в руках Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончание военного конфликта между Россией и Украиной зависит от действий президента США Дональда Трампа. По мнению главы украинского государства, только он обладает необходимым «рычагом давления».
«Все в его руках… Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него», – заявил Зеленский в интервью (цитата по Politico).
Комментируя публичную ссору с Трампом, произошедшую в Белом доме в конце февраля, Зеленский отметил: «Не думаю, что это нас сблизило». Однако он добавил, что прошлое не должно влиять на будущее. По его словам, нужно сделать все возможное, чтобы следующая встреча в Овальном кабинете была успешной для обеих стран.
По словам Зеленского, диалог между США и Украиной возобновился и стал конструктивным. В частности, он высоко оценил личную встречу с Трампом в Ватикане в апреле, которую назвал дружественной.
11 июня министр финансов США Скотт Бессент от имени администрации Трампа обратился к конгрессу с просьбой учитывать последствия возможного принятия законопроекта об усилении антироссийских санкций.
Бессент подчеркнул, что экономические рычаги остаются ключевым элементом стратегии США по прекращению украинского конфликта. Минфин готов применить соответствующие меры, однако призвал конгресс сохранить гибкость для поддержки переговоров по урегулированию ситуации на Украине.