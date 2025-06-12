Зеленский: решение конфликта РФ и Украины находится в руках Трампа

Комментируя публичную ссору с Трампом, произошедшую в Белом доме в конце февраля, Зеленский отметил: «Не думаю, что это нас сблизило». Однако он добавил, что прошлое не должно влиять на будущее. По его словам, нужно сделать все возможное, чтобы следующая встреча в Овальном кабинете была успешной для обеих стран.