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Песков усомнился в возможной ближайшей встрече Путина, Трампа и Зеленского

Ведомости

Трехсторонняя встреча президентов России, Украины и США Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа вряд ли возможна в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что президент России не раз говорил о своей готовности к контактам на высшем уровне. При этом Путин подчеркивал, что такие контакты должны стать результатом договоренностей, выработанных «на техническом уровне, на экспертном уровне».

«Поэтому президент Путин поддерживает идею контактов, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены», – сказал представитель Кремля.

2 июня, в день второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп готов участвовать в возможной встрече с Путиным и Зеленским. При этом американский лидер настаивает на необходимости прямых переговоров между конфликтующими странами.

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предложить провести встречу между Путиным и Зеленским, не исключив возможность участия Трампа.

Вторые переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле длились более часа. Стороны вели диалог на русском языке. Обсуждались ключевые вопросы, связанные с урегулированием конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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