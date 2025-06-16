МИД Израиля: удары по Ирану направлены на обеспечение безопасности в Европе
Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что ракетные удары по Ирану «способствуют безопасности Европы», поэтому они еще продолжатся. Об этом он написал в соцсети X, указав, что сообщил это мнение главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас.
По его словам, он также проинформировал Каллас о жертвах среди граждан Израиля и итогах операции государства в Иране. «Я особо отметил, что мы не закончили работу и будем заниматься ее завершением», – подчеркнул он. Саар выделил, что Израиль атакует военные цели, в то время как Иран совершает «преднамеренные и незаконные удары» по мирному населению.
16 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран стремится к «фальшивым» переговорам и завершению ракетных атак, чтобы продолжать разрабатывать ядерное оружие и баллистические ракеты, представляющие прямую угрозу для Израиля. Так он опроверг публикацию The Wall Street Journal, согласно которой Иран якобы выразил готовность остановить военные действия и вернуться к диалогу по ядерной программе.
Высокопоставленные представители Ирана не согласились с информацией о том, что Тегеран якобы обратился к арабским посредникам с просьбой о прекращении войны. Об этом писали агентство Reuters и газета WSJ, последняя также сообщала, что возможная пауза в боевых действиях позволит Ирану перегруппироваться и активизировать дипломатическое давление на Израиль.