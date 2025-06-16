МИД Израиля: удары по Ирану направлены на обеспечение безопасности в Европе

По его словам, он также проинформировал Каллас о жертвах среди граждан Израиля и итогах операции государства в Иране. «Я особо отметил, что мы не закончили работу и будем заниматься ее завершением», – подчеркнул он. Саар выделил, что Израиль атакует военные цели, в то время как Иран совершает «преднамеренные и незаконные удары» по мирному населению.