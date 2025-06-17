Дмитриев назвал слова Трампа об исключении РФ из G8 важным сигналом к диалогу

Трамп начал свое первое обращение к прессе на саммите G7 в Канаде с заявления, что исключение России из G8 было серьезной ошибкой, поскольку ее участие в группе могло бы предотвратить украинский кризис. Тем не менее, на вопрос, считает ли он, что президент РФ Владимир Путин должен быть сегодня в G7, Трамп ответил: «Я не говорю, что он должен быть сейчас».