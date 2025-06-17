Дмитриев назвал слова Трампа об исключении РФ из G8 важным сигналом к диалогу
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из G8 было ошибкой, является важным сигналом в пользу многополярного мира и конструктивного диалога. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что сейчас Россия является одним из ключевых игроков на глобальной арене. Без ее участия невозможно решение важнейших международных задач, добавил Дмитриев.
Спецпредставитель президента подчеркнул, что нынешняя администрация США, в отличие от предыдущей и Евросоюза, реалистично смотрит на роль России в мире, а также объективно оценивает вред стране от собственных санкций.
Трамп начал свое первое обращение к прессе на саммите G7 в Канаде с заявления, что исключение России из G8 было серьезной ошибкой, поскольку ее участие в группе могло бы предотвратить украинский кризис. Тем не менее, на вопрос, считает ли он, что президент РФ Владимир Путин должен быть сегодня в G7, Трамп ответил: «Я не говорю, что он должен быть сейчас».
Ранее Дмитриев оценил потери американского бизнеса от ухода из России в сумму свыше $300 млрд.
G7 является международным клубом развитых экономик мира. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа носила название G8, поскольку в нее также входила Россия. РФ была исключена из объединения после присоединения Крыма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россию, в свою очередь, больше не интересует участие в G8. По его словам, Москва больше не считает формат группы релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на лидирующую роль.