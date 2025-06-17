Иран атаковал штаб-квартиру «Моссада» рядом с Тель-Авивом

По данным SNN, был нанесен ракетный удар по логистическому центру военной разведки Израиля в районе базы «Глилот» в пригороде Тель-Авива. «Логистический центр военной разведки Израиля в Глилоте все еще горит под огнем ракет КСИР», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).