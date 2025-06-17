Иран атаковал штаб-квартиру «Моссада» рядом с Тель-Авивом
Здание израильской разведки «Моссад» в Герцлии подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного агентства Tasnim.
Mehr со ссылкой на израильские источники пишет, что в центр Тель-Авива попало как минимум пять ракет. Предварительно, обрушилось восьмиэтажное здание. Указывается также, что несколько ракет попали в район Герцлия.
«В ходе этой волны иранских атак было выпущено 30 ракет», – говорится в материале.
По данным SNN, был нанесен ракетный удар по логистическому центру военной разведки Израиля в районе базы «Глилот» в пригороде Тель-Авива. «Логистический центр военной разведки Израиля в Глилоте все еще горит под огнем ракет КСИР», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
16 июня израильские силы атаковали штаб-квартиру гостелерадиокомпании Ирана Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), погибли три человека. Агентство Fars сообщало, что Тегеран готов нанести «серьезный удар» по Израилю. В ночь на 17 июня Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по Израилю. В результате иранского обстрела в израильском городе Хайфа приостановил работу нефтеперерабатывающий завод Bazan. Трое сотрудников компании погибли.
17 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации нового начальника оперативного штаба ВС «Хатам аль-Анбия» генерала Али Шадмани.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.