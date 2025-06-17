Reuters: администрация Трампа прекратила работу группы по давлению на Россию

В то же время некоторые республиканцы, включая сенатора Линдси Грэма, продолжают призывать к ужесточению санкций против России. В апреле он предложил законопроект, который предполагал вторичные санкции против партнеров России и 500%-ные пошлины на товары из стран, покупающих ее ресурсы. При этом Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщила, что администрация президента США пытается убедить сенатора Грэма значительно смягчить его законопроект. Сам Трамп говорил, что ограничительные меры против других стран связаны с серьезными финансовыми затратами для США.