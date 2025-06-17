Reuters: администрация Трампа прекратила работу группы по давлению на Россию
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила работу межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий давления на Россию для ускорения мирного урегулирования в Украине. Об этом агентству Reuters сообщили три американских чиновника, пожелавших остаться анонимными.
По их словам, активность группы, созданной весной, пошла на спад в мае, когда стало очевидно, что Трамп не поддерживает усиление конфронтации с Москвой. Окончательное решение о прекращении работы было принято три недели назад после масштабных кадровых перестановок в Совете национальной безопасности, в результате которых были уволены ключевые специалисты по России и Украине.
«Все затормозилось, потому что не было заинтересованности со стороны президента. Скорее, он хотел ослабить, а не усилить давление», — пояснил один из источников.
Как отмечает Reuters, это решение может вызвать обеспокоенность у европейских союзников США, особенно перед предстоящим саммитом НАТО. Ранее Трамп неоднократно высказывался в примирительном тоне в адрес России. Так вчера он назвал ошибкой исключение Москвы из G8.
Группа рассматривала различные варианты воздействия на Россию, включая экономические меры для ограничения торговли Москвы со странами Восточной Европы и Азии, а также возможные тайные операции. Одним из обсуждавшихся направлений было давление на Казахстан.
В то же время некоторые республиканцы, включая сенатора Линдси Грэма, продолжают призывать к ужесточению санкций против России. В апреле он предложил законопроект, который предполагал вторичные санкции против партнеров России и 500%-ные пошлины на товары из стран, покупающих ее ресурсы. При этом Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщила, что администрация президента США пытается убедить сенатора Грэма значительно смягчить его законопроект. Сам Трамп говорил, что ограничительные меры против других стран связаны с серьезными финансовыми затратами для США.