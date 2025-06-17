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Reuters: администрация Трампа прекратила работу группы по давлению на Россию

Ведомости

 

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила работу межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий давления на Россию для ускорения мирного урегулирования в Украине. Об этом агентству Reuters сообщили три американских чиновника, пожелавших остаться анонимными.

По их словам, активность группы, созданной весной, пошла на спад в мае, когда стало очевидно, что Трамп не поддерживает усиление конфронтации с Москвой. Окончательное решение о прекращении работы было принято три недели назад после масштабных кадровых перестановок в Совете национальной безопасности, в результате которых были уволены ключевые специалисты по России и Украине.

«Все затормозилось, потому что не было заинтересованности со стороны президента. Скорее, он хотел ослабить, а не усилить давление», — пояснил один из источников.

Как отмечает Reuters, это решение может вызвать обеспокоенность у европейских союзников США, особенно перед предстоящим саммитом НАТО. Ранее Трамп неоднократно высказывался в примирительном тоне в адрес России. Так вчера он назвал ошибкой исключение Москвы из G8.

Группа рассматривала различные варианты воздействия на Россию, включая экономические меры для ограничения торговли Москвы со странами Восточной Европы и Азии, а также возможные тайные операции. Одним из обсуждавшихся направлений было давление на Казахстан.

В то же время некоторые республиканцы, включая сенатора Линдси Грэма, продолжают призывать к ужесточению санкций против России. В апреле он предложил законопроект, который предполагал вторичные санкции против партнеров России и 500%-ные пошлины на товары из стран, покупающих ее ресурсы. При этом Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщила, что администрация президента США пытается убедить сенатора Грэма значительно смягчить его законопроект. Сам Трамп говорил, что ограничительные меры против других стран связаны с серьезными финансовыми затратами для США.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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