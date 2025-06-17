Кремль отметил нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования
Кремль констатирует нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к посредническим услугам и выходить на мирный трек урегулирования в конфликте с Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Вы знаете, что российская сторона и, в частности, президент Путин сказал, что при необходимости Россия будет готова оказать такие посреднические услуги [в ирано-израильском конфликте]», – подчеркнул Песков.
14 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке в телефонном разговоре. Была подчеркнута готовность России приложить «возможные посреднические усилия». Путин заметил, что до обострения обстановки Россия предлагала конкретные шаги, направленные на нахождение «взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной ядерной программе». По словам Трампа, он открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
Боевые действия между Ираном и Израилем продолжаются с 13 июня. Тогда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.