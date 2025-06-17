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Кремль отметил нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования

Ведомости

Кремль констатирует нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к посредническим услугам и выходить на мирный трек урегулирования в конфликте с Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Вы знаете, что российская сторона и, в частности, президент Путин сказал, что при необходимости Россия будет готова оказать такие посреднические услуги [в ирано-израильском конфликте]», – подчеркнул Песков.

14 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке в телефонном разговоре. Была подчеркнута готовность России приложить «возможные посреднические усилия». Путин заметил, что до обострения обстановки Россия предлагала конкретные шаги, направленные на нахождение «взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной ядерной программе». По словам Трампа, он открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

16 июня Песков говорил, что предложение по хранению в России урана из Ирана еще актуально.

Боевые действия между Ираном и Израилем продолжаются с 13 июня. Тогда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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