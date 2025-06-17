Кремль отметил нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования

14 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке в телефонном разговоре. Была подчеркнута готовность России приложить «возможные посреднические усилия». Путин заметил, что до обострения обстановки Россия предлагала конкретные шаги, направленные на нахождение «взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной ядерной программе». По словам Трампа, он открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.