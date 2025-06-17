СМИ: Иран запустил очередную волну ракетных ударов в сторону Израиля
Иран запустил новую волну ракетных ударов в сторону Израиля. Об этом сообщает Tasnim в Telegram-канале.
По данным агентства, иранская сторона запустила беспилотники и ракеты воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Tasnim 17 июня сообщало, что в ходе ракетного удара КСИР по штаб-квартире службы внешней разведки Израиля «Моссад» погибли множество высокопоставленных офицеров и командиров. Израильская сторона позже опровергла это заявление.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.