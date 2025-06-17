Иран заявил об уничтожении ракетным ударом офицеров «Моссада»

Tasnim писало об атаке на здание «Моссада» в Герцлии 17 июня. По данным SNN, был нанесен ракетный удар по логистическому центру военной разведки Израиля в районе базы «Глилот» в пригороде Тель-Авива. «Логистический центр военной разведки Израиля в Глилоте все еще горит под огнем ракет КСИРа», – говорилось в сообщении.