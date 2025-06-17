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Иран заявил об уничтожении ракетным ударом офицеров «Моссада»

Ведомости

В ходе ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по штаб-квартире службы внешней разведки Израиля «Моссад» погибли множество высокопоставленных офицеров и командиров. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военного корреспондента.

Позже израильская разведка опровергла гибель военных при ударе Ирана.

«Мы не на своей базе. Мы все в Иране», – говорится в сообщении «Моссада» в социальной сети X.

Tasnim писало об атаке на здание «Моссада» в Герцлии 17 июня. По данным SNN, был нанесен ракетный удар по логистическому центру военной разведки Израиля в районе базы «Глилот» в пригороде Тель-Авива. «Логистический центр военной разведки Израиля в Глилоте все еще горит под огнем ракет КСИРа», – говорилось в сообщении.

16 июня израильские силы атаковали штаб-квартиру гостелерадиокомпании Ирана Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), погибли три человека. Агентство Fars сообщало, что Тегеран готов нанести «серьезный удар» по Израилю. В ночь на 17 июня Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по Израилю. В результате иранского обстрела в израильском городе Хайфа приостановил работу нефтеперерабатывающий завод Bazan. Трое сотрудников компании погибли.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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