Иран заявил об уничтожении ракетным ударом офицеров «Моссада»
В ходе ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по штаб-квартире службы внешней разведки Израиля «Моссад» погибли множество высокопоставленных офицеров и командиров. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военного корреспондента.
«Мы не на своей базе. Мы все в Иране», – говорится в сообщении «Моссада» в социальной сети X.
Tasnim писало об атаке на здание «Моссада» в Герцлии 17 июня. По данным SNN, был нанесен ракетный удар по логистическому центру военной разведки Израиля в районе базы «Глилот» в пригороде Тель-Авива. «Логистический центр военной разведки Израиля в Глилоте все еще горит под огнем ракет КСИРа», – говорилось в сообщении.
16 июня израильские силы атаковали штаб-квартиру гостелерадиокомпании Ирана Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), погибли три человека. Агентство Fars сообщало, что Тегеран готов нанести «серьезный удар» по Израилю. В ночь на 17 июня Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по Израилю. В результате иранского обстрела в израильском городе Хайфа приостановил работу нефтеперерабатывающий завод Bazan. Трое сотрудников компании погибли.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.