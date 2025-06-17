Глава генштаба ВС Ирана призвал израильтян покинуть Тель-Авив и Хайфу

«Жители оккупированных территорий (подразумевается Израиль. – “Ведомости”), особенно Тель-Авива и Хайфы, предупреждены о необходимости покинуть эти районы, чтобы спасти свои жизни и не стать жертвами животных желаний [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху», – сказал он (цитата по Tasnim).