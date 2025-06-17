Глава генштаба ВС Ирана призвал израильтян покинуть Тель-Авив и Хайфу
Гражданам Израиля следует покинуть районы Тель-Авива и Хайфы. Об этом объявил новый начальник генштаба вооруженных сил (ВС) Ирана Абдулрахим Мусави.
«Жители оккупированных территорий (подразумевается Израиль. – “Ведомости”), особенно Тель-Авива и Хайфы, предупреждены о необходимости покинуть эти районы, чтобы спасти свои жизни и не стать жертвами животных желаний [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху», – сказал он (цитата по Tasnim).
Вечером 17 июня Tasnim сообщило, что Иран запустил новую волну ракетных ударов в сторону Израиля. Tasnim 17 июня сообщало, что в ходе ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по штаб-квартире службы внешней разведки Израиля «Моссад» севернее Тель-Авива погибли множество высокопоставленных офицеров и командиров. Израильская сторона позже не подтвердила это заявление.
Мусави был назначен на пост главы генштаба ВС Ирана 13 июня, после гибели Мохаммада Багери в результате израильского удара в первый день операции армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).