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Глава генштаба ВС Ирана призвал израильтян покинуть Тель-Авив и Хайфу

Ведомости

Гражданам Израиля следует покинуть районы Тель-Авива и Хайфы. Об этом объявил новый начальник генштаба вооруженных сил (ВС) Ирана Абдулрахим Мусави.

«Жители оккупированных территорий (подразумевается Израиль. – “Ведомости”), особенно Тель-Авива и Хайфы, предупреждены о необходимости покинуть эти районы, чтобы спасти свои жизни и не стать жертвами животных желаний [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху», – сказал он (цитата по Tasnim).

Вечером 17 июня Tasnim сообщило, что Иран запустил новую волну ракетных ударов в сторону Израиля. Tasnim 17 июня сообщало, что в ходе ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по штаб-квартире службы внешней разведки Израиля «Моссад» севернее Тель-Авива погибли множество высокопоставленных офицеров и командиров. Израильская сторона позже не подтвердила это заявление.

Мусави был назначен на пост главы генштаба ВС Ирана 13 июня, после гибели Мохаммада Багери в результате израильского удара в первый день операции армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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