Пашинян назвал бизнесмена Карапетяна «негодяем»
17 июня в доме у Карапетяна подразделение криминальной полиции МВД Армении провело обыски. В ходе оперативных действий сотрудники полиции задержали 20 человек. Официальный представитель компании «Ташир» рассказал «Ведомостям», что самого Карапетяна в их числе нет, он находится у себя дома.
Обыски в доме бизнесмена произошли сразу после того, как он выступил с заявлением в защиту ААЦ на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Тогда он заявил, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ».
Пашинян, в свою очередь, выступил с открытой угрозой в адрес Карапетяна. Он назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей.
Как писал Sputnik, 29 мая Пашинян раскритиковал состояние церквей, назвав их «чуланами, заваленными мусором». На следующий день он опубликовал в социальной сети резкий пост в адрес ААЦ и ее высших иерархов, обвинив одного из архиепископов в распущенности.
9 июня премьер-министр Армении прямо обвинил Католикоса всех армян Гарегина II в нарушении целибата. Он заявил, что у Католикоса есть ребенок и при необходимости готов предъявить доказательства. Премьер заявил, что Католикос должен оставить пост, а также призвал верующих объединиться и «освободить патриаршую резиденцию».