Пашинян назвал бизнесмена Карапетяна «негодяем»

Обыски в доме бизнесмена произошли сразу после того, как он выступил с заявлением в защиту ААЦ на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Тогда он заявил, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ».