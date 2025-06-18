Зеленский уехал с саммита G7 без ожидаемой поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский покинул саммит «Большой семерки», получив от Канады новую военную помощь. При этом он заявил, что дипломатия находится в «кризисе» из-за упущенной возможности договориться с президентом США Дональдом Трампом о дополнительных поставках оружия. Об этом пишет Reuters.
Страны G7 не смогли достичь единства по вопросу украинского конфликта после того, как Трамп выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину и досрочно покинул саммит, сославшись на необходимость решения ситуации вокруг Израиля и Ирана.
В начале саммита Канада объявила о выделении Украине 2 млрд канадских долларов ($1,47 млрд) в виде военной помощи. Хотя Канада остается одним из главных сторонников Украины, ее возможности несопоставимы с помощью США – крупнейшего поставщика оружия для Киева. Зеленский рассчитывал обсудить с Трампом вопрос дополнительных военных поставок, но такой встречи не состоялось.
Помимо Украины, лидеры G7 обсудили миграцию, искусственный интеллект, полезные ископаемые, лесные пожары, транснациональные репрессии и квантовые вычисления. Единственным подписанным соглашением стало завершение сделки между США и Великобританией.
Трамп 17 июня выразил намерение вернуться домой в первый же день саммита лидеров группы G7 в канадском Кананаскисе. По его словам, это необходимо для способствования стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, где с 13 июня, после начала израильской воздушной операции «Восстающий лев», продолжаются взаимные удары Израиля и Ирана. При этом Трамп опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что президент США покинул саммит ради перемирия. Немецкое издание Berliner Zeitung заявило, что отмена встречи Трампа и Зеленского в рамках саммита G7 в Канаде стала болезненным ударом для Киева. Это свидетельствует о том, что для американской стороны украинский конфликт отошел на второй план.