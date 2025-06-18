Зеленский уехал с саммита G7 без ожидаемой поддержки

Трамп 17 июня выразил намерение вернуться домой в первый же день саммита лидеров группы G7 в канадском Кананаскисе. По его словам, это необходимо для способствования стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, где с 13 июня, после начала израильской воздушной операции «Восстающий лев», продолжаются взаимные удары Израиля и Ирана. При этом Трамп опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что президент США покинул саммит ради перемирия. Немецкое издание Berliner Zeitung заявило, что отмена встречи Трампа и Зеленского в рамках саммита G7 в Канаде стала болезненным ударом для Киева. Это свидетельствует о том, что для американской стороны украинский конфликт отошел на второй план.