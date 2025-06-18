Верховный лидер Ирана обратится к нации в ближайшее время
Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи выступит с обращением к нации в ближайшее время. Об этом сообщает Tasnim.
Обострение конфликта Ирана и Израиля произошло 13 июня. Тогда армия обороны Израиля нанесла удары по иранским ядерным объектам и ликвидировала несколько высокопоставленных иранских военных. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой обстреливал Тель-Авив ракетами и беспилотниками. Боевые действия продолжаются.
17 июня израильский телеканал Channel 12 сообщал, что в ночь на 18 июня США могут присоединиться к израильским атакам против Ирана. The New York Times писала, что в таком случае Тегеран атакует американские базы. По данным The Wall Street Journal, на встрече президента США Дональда Трампа с командой по национальной безопасности не приняли решения о начале атаки по исламской республике.