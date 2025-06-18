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Верховный лидер Ирана обратится к нации в ближайшее время

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Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи выступит с обращением к нации в ближайшее время. Об этом сообщает Tasnim.

Обострение конфликта Ирана и Израиля произошло 13 июня. Тогда армия обороны Израиля нанесла удары по иранским ядерным объектам и ликвидировала несколько высокопоставленных иранских военных. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой обстреливал Тель-Авив ракетами и беспилотниками. Боевые действия продолжаются.

17 июня израильский телеканал Channel 12 сообщал, что в ночь на 18 июня США могут присоединиться к израильским атакам против Ирана. The New York Times писала, что в таком случае Тегеран атакует американские базы. По данным The Wall Street Journal, на встрече президента США Дональда Трампа с командой по национальной безопасности не приняли решения о начале атаки по исламской республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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