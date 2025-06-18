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Дмитриев обсудил с торговой палатой США наращивание инвестиций в РФ

Ведомости

Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел бизнес-завтрак с членами торговой палаты США в России. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Участники встречи отметили значимый интерес иностранных компаний к наращиванию инвестиций в РФ и формированию совместных предприятий с российскими компаниями, говорится в сообщении. Представители РФПИ и американской торговой палаты условились продолжать двусторонний диалог, а также сотрудничество с иностранным бизнесом.

Дмитриев напомнил, что приоритетом РФПИ являются инвестиции в рост экономики РФ и поддержка отечественных компаний.

Глава РФПИ рассказал, что в рамках ПМЭФ фонд планирует подписать более 10 соглашений с партнерами из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и нескольких других стран. Дмитриев уточнил, что проекты затронут транспортную инфраструктуру, медицину, высокие технологии, электронную торговлю, промышленность, производство продуктов питания, фармацевтику и образование.

ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в форуме подтвердили представители из 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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