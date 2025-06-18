Дмитриев обсудил с торговой палатой США наращивание инвестиций в РФ

Участники встречи отметили значимый интерес иностранных компаний к наращиванию инвестиций в РФ и формированию совместных предприятий с российскими компаниями, говорится в сообщении. Представители РФПИ и американской торговой палаты условились продолжать двусторонний диалог, а также сотрудничество с иностранным бизнесом.