Дмитриев обсудил с торговой палатой США наращивание инвестиций в РФ
Участники встречи отметили значимый интерес иностранных компаний к наращиванию инвестиций в РФ и формированию совместных предприятий с российскими компаниями, говорится в сообщении. Представители РФПИ и американской торговой палаты условились продолжать двусторонний диалог, а также сотрудничество с иностранным бизнесом.
Дмитриев напомнил, что приоритетом РФПИ являются инвестиции в рост экономики РФ и поддержка отечественных компаний.
Глава РФПИ рассказал, что в рамках ПМЭФ фонд планирует подписать более 10 соглашений с партнерами из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и нескольких других стран. Дмитриев уточнил, что проекты затронут транспортную инфраструктуру, медицину, высокие технологии, электронную торговлю, промышленность, производство продуктов питания, фармацевтику и образование.
ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в форуме подтвердили представители из 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества.