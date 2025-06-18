Дмитриев рассказал о планах РФПИ по подписанию соглашений на ПМЭФ

17 апреля РФПИ и суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority (QIA) объявили о расширении партнерства с фокусом на инвестиции в проекты в сфере технологий, здравоохранения, добычи минералов и др., с созданием инвестиционной платформы объемом $2 млрд. Дмитриев уточнил, что партнерство может открыть новые возможности для российских компаний на рынках Ближнего Востока. Оно также поддержит катарский бизнес в выходе на рынок России.