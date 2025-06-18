Дмитриев рассказал о планах РФПИ по подписанию соглашений на ПМЭФ
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) собирается подписать более 10 соглашений с партнерами из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и нескольких других стран на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом рассказал глава фонда, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.
Дмитриев уточнил, что проекты затронут транспортную инфраструктуру, медицину, высокие технологии, электронную торговлю, промышленность, производство продуктов питания, фармацевтику и образование. Кроме того, состоится свыше 10 встреч с партнерами РФПИ из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая, Катара, Индии, Вьетнама, Индонезии, ЮАР, Бахрейна и других стран.
Глава фонда обратил внимание на устойчивый интерес иностранных инвесторов к российскому рынку. По его словам, особенно активны страны Глобального Юга.
17 апреля РФПИ и суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority (QIA) объявили о расширении партнерства с фокусом на инвестиции в проекты в сфере технологий, здравоохранения, добычи минералов и др., с созданием инвестиционной платформы объемом $2 млрд. Дмитриев уточнил, что партнерство может открыть новые возможности для российских компаний на рынках Ближнего Востока. Оно также поддержит катарский бизнес в выходе на рынок России.
ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в форуме подтвердили представители из 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества.