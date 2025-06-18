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Reuters: тысячи людей покинули Тегеран после предупреждения Трампа

Ведомости

Тысячи людей бежали из Тегерана после слов президента США Дональда Трампа о том, что им следует уехать из столицы Ирана. Американский лидер рассматривает варианты, включающие поддержку Израиля в атаке на иранские ядерные объекты, пишет Reuters cо ссылкой на источник.

Отмечается, что Израиль призвал жителей юго-западного района Тегерана эвакуироваться, чтобы израильские ВВС могли ударить по военным объектам Ирана. По данным иранских СМИ, на пути из столицы в северные провинции образовались заторы.

Сообщается также, что иранские власти ограничили покупку топлива. По словам министра нефти Мохсена Пакнежада, мера нужна для предотвращения дефицита, но проблем с поставками топлива для населения не предвидится.

17 июня израильский Channel 12 сообщал, что США могут присоединиться к израильским атакам на Иран в ночь на 18 июня. The New York Times писала, что тогда Тегеран ударит по американским базам. По данным The Wall Street Journal, на встрече президента США Дональда Трампа с командой по нацбезопасности не было принято решения о начале атаки на Иран.

С 13 июня Иран и Израиль ведут боевые действия. Конфликт резко обострился, когда армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по иранским ядерным объектам и ликвидировала несколько высокопоставленных иранских военных. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой обстреливал Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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