Reuters: тысячи людей покинули Тегеран после предупреждения Трампа

17 июня израильский Channel 12 сообщал, что США могут присоединиться к израильским атакам на Иран в ночь на 18 июня. The New York Times писала, что тогда Тегеран ударит по американским базам. По данным The Wall Street Journal, на встрече президента США Дональда Трампа с командой по нацбезопасности не было принято решения о начале атаки на Иран.