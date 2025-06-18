Reuters: тысячи людей покинули Тегеран после предупреждения Трампа
Тысячи людей бежали из Тегерана после слов президента США Дональда Трампа о том, что им следует уехать из столицы Ирана. Американский лидер рассматривает варианты, включающие поддержку Израиля в атаке на иранские ядерные объекты, пишет Reuters cо ссылкой на источник.
Отмечается, что Израиль призвал жителей юго-западного района Тегерана эвакуироваться, чтобы израильские ВВС могли ударить по военным объектам Ирана. По данным иранских СМИ, на пути из столицы в северные провинции образовались заторы.
Сообщается также, что иранские власти ограничили покупку топлива. По словам министра нефти Мохсена Пакнежада, мера нужна для предотвращения дефицита, но проблем с поставками топлива для населения не предвидится.
17 июня израильский Channel 12 сообщал, что США могут присоединиться к израильским атакам на Иран в ночь на 18 июня. The New York Times писала, что тогда Тегеран ударит по американским базам. По данным The Wall Street Journal, на встрече президента США Дональда Трампа с командой по нацбезопасности не было принято решения о начале атаки на Иран.
С 13 июня Иран и Израиль ведут боевые действия. Конфликт резко обострился, когда армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по иранским ядерным объектам и ликвидировала несколько высокопоставленных иранских военных. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой обстреливал Тель-Авив ракетами и беспилотниками.