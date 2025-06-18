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ЕС может отменить безвизовый режим на краткосрочные поездки для граждан Израиля

Ведомости

Евросоюз (ЕС) может отменить безвизовый режим на краткосрочные поездки для граждан Израиля из-за действий государства в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на источники в Европарламенте.

Приостановка режима безвизового въезда в страны ЕС и шенгенскую зону будет основана на нарушениях устава ООН, прав человека и международных норм гуманитарного права, а также на невыполнении решений международных судов.

Внести изменения в правила, по сведениям Euronews, предложили «несколько политических групп» Европейского парламента. Они акцентировали внимание на действиях Израиля и его военных преступлениях в секторе Газа. Тем не менее, как отметил в своем комментарии член Европарламента от Словении Матьяж Немец, данные меры «не направлены против какой-либо конкретной страны».

Отмечается, что принятие такого решения требует одобрения со стороны государств-членов и может быть заблокировано квалифицированным большинством. Срок запрета может продлеваться по согласованию с Евросоветом.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой было захвачено более 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе. Весной 2025 г. Израиль возобновил активное наступление в секторе Газа. 5 мая Associated Press со ссылкой на двух израильских чиновников писало, что Израиль планирует взять под контроль весь анклав.

С октября 2023 г. в секторе Газа погибли свыше 55 000 человек. Ранения за этот период получили 127 394 человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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