ЕС может отменить безвизовый режим на краткосрочные поездки для граждан Израиля
Евросоюз (ЕС) может отменить безвизовый режим на краткосрочные поездки для граждан Израиля из-за действий государства в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на источники в Европарламенте.
Приостановка режима безвизового въезда в страны ЕС и шенгенскую зону будет основана на нарушениях устава ООН, прав человека и международных норм гуманитарного права, а также на невыполнении решений международных судов.
Внести изменения в правила, по сведениям Euronews, предложили «несколько политических групп» Европейского парламента. Они акцентировали внимание на действиях Израиля и его военных преступлениях в секторе Газа. Тем не менее, как отметил в своем комментарии член Европарламента от Словении Матьяж Немец, данные меры «не направлены против какой-либо конкретной страны».
Отмечается, что принятие такого решения требует одобрения со стороны государств-членов и может быть заблокировано квалифицированным большинством. Срок запрета может продлеваться по согласованию с Евросоветом.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой было захвачено более 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе. Весной 2025 г. Израиль возобновил активное наступление в секторе Газа. 5 мая Associated Press со ссылкой на двух израильских чиновников писало, что Израиль планирует взять под контроль весь анклав.
С октября 2023 г. в секторе Газа погибли свыше 55 000 человек. Ранения за этот период получили 127 394 человека.