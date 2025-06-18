ЕС может отменить безвизовый режим на краткосрочные поездки для граждан Израиля

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой было захвачено более 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе. Весной 2025 г. Израиль возобновил активное наступление в секторе Газа. 5 мая Associated Press со ссылкой на двух израильских чиновников писало, что Израиль планирует взять под контроль весь анклав.