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Песков: гуманитарные договоренности наращивают потенциал к сделкам с Киевом

Ведомости

Договоренности в гуманитарной сфере дают возможность РФ и Украине наращивать потенциал готовности к более серьезным соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

Он пояснил, что три года назад была возможность закончить украинский конфликт на основе стамбульских договоренностей. По мнению Пескова, за прошедшее время ситуация для Украины значительно ухудшилась, а также между странами вырос уровень взаимного недоверия.

«Подобные гуманитарные договоренности дают возможность постепенно наращивать потенциал не то что взаимного доверия, а потенциал готовности к каким-то более серьезным договоренностям», – заключил пресс-секретарь президента РФ, подчеркнув, что сторонам конфликта предстоит серьезная работа.

С мая 2025 г. делегации РФ и Украины провели два раунда переговоров. Первая встреча состоялась 16 мая, вторая – 2 июня. В ходе последних переговоров была достигнута договоренность о передаче Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров. Стороны также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».

16 июня помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Москва передала тела 1245 погибших солдат и офицеров ВСУ, всего Киев получил тела 6060 бойцов ВСУ. Минобороны РФ заявило, что Россия готова передать еще 2239.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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