Песков: гуманитарные договоренности наращивают потенциал к сделкам с Киевом
Он пояснил, что три года назад была возможность закончить украинский конфликт на основе стамбульских договоренностей. По мнению Пескова, за прошедшее время ситуация для Украины значительно ухудшилась, а также между странами вырос уровень взаимного недоверия.
«Подобные гуманитарные договоренности дают возможность постепенно наращивать потенциал не то что взаимного доверия, а потенциал готовности к каким-то более серьезным договоренностям», – заключил пресс-секретарь президента РФ, подчеркнув, что сторонам конфликта предстоит серьезная работа.
С мая 2025 г. делегации РФ и Украины провели два раунда переговоров. Первая встреча состоялась 16 мая, вторая – 2 июня. В ходе последних переговоров была достигнута договоренность о передаче Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров. Стороны также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».