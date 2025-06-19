Песков: Путин и Трамп могут встретиться только после сделанной «домашней работы»

Путин считает, что личная встреча с Трампом была бы весьма полезной, однако такое мероприятие требует серьезной подготовки. Президент России также выразил надежду на восстановление полноформатных российско-американских отношений и сообщил, что Москва поддерживает контакты не только с Трампом, но и с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а также с госсекретарем Марко Рубио.