Песков: Путин и Трамп могут встретиться только после сделанной «домашней работы»
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп отдают себе отчет в том, что встречу стоит проводить для фиксации ранее достигнутых результатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «Известий» во время ПМЭФа.
«Пока вот эта домашняя работа не проделана – какой смысл проводить встречу?» – добавил Песков.
Он также сообщил, что раздражители в отношении России и США пока устранить не удалось. По ним работа только началась.
Путин считает, что личная встреча с Трампом была бы весьма полезной, однако такое мероприятие требует серьезной подготовки. Президент России также выразил надежду на восстановление полноформатных российско-американских отношений и сообщил, что Москва поддерживает контакты не только с Трампом, но и с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а также с госсекретарем Марко Рубио.
Последний телефонный разговор между Путиным и Трампом произошел 14 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры обсуждали обострение ситуации на Ближнем Востоке.