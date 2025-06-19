Песков заявил о нежелании Вашингтона мириться с хамством Киева
Администрация президента США Дональда Трампа не намерена мириться с хамством Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает газета «Известия».
«Хамство — это в целом такая постоянная действующая характеристика киевского режима. Просто сейчас пришла администрация, которая не готова терпеть это хамство», — заявил он.
По словам Пескова, администрация США высказывает свои суждения категорично и прямолинейно. Он считает, что такая риторика доставляет дискомфорт властям Украины.
28 февраля встреча президента Украины Владимира Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась на повышенных тонах. При этом до фактических двусторонних переговоров дело не дошло, перепалка началась в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10–15 минут, но на этот раз продолжалась около часа. Тогда украинский лидер прибыл в Вашингтон для заключения сделки по редкоземельным металлам. В итоге он досрочно покинул место переговоров.
Агентство Reuters 6 июня писало, что организаторы саммита НАТО, который пройдет в Гааге 24 и 25 июня, стремятся ограничить обсуждение украинского конфликта. Кроме того, они размышляют, как спланировать присутствие Зеленского, чтобы не провоцировать Трампа.