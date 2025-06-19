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Песков заявил о нежелании Вашингтона мириться с хамством Киева

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена мириться с хамством Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает газета «Известия». 

«Хамство — это в целом такая постоянная действующая характеристика киевского режима. Просто сейчас пришла администрация, которая не готова терпеть это хамство», — заявил он.

По словам Пескова, администрация США высказывает свои суждения категорично и прямолинейно. Он считает, что такая риторика доставляет дискомфорт властям Украины.

28 февраля встреча президента Украины Владимира Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась на повышенных тонах. При этом до фактических двусторонних переговоров дело не дошло, перепалка началась в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10–15 минут, но на этот раз продолжалась около часа. Тогда украинский лидер прибыл в Вашингтон для заключения сделки по редкоземельным металлам. В итоге он досрочно покинул место переговоров.

Агентство Reuters 6 июня писало, что организаторы саммита НАТО, который пройдет в Гааге 24 и 25 июня, стремятся ограничить обсуждение украинского конфликта. Кроме того, они размышляют, как спланировать присутствие Зеленского, чтобы не провоцировать Трампа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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