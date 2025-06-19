Захарова: РФ ждет извинений от RAI за призыв ударить по Кремлю

Она подчеркнула, что официальные лица Италии также должны высказаться на этот счет, чтобы показать, что для страны такие заявления не являются нормой. По мнению Захаровой, этот инцидент показывает, что «ситуация свободного слова в Италии достигла действительно пугающей стадии».