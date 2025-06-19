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Захарова: РФ ждет извинений от RAI за призыв ударить по Кремлю

Ведомости

Российская сторона ожидает официальных извинений от Италии за пост представителя телекомпании RAI с призывом ударить по Кремлю. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Она подчеркнула, что официальные лица Италии также должны высказаться на этот счет, чтобы показать, что для страны такие заявления не являются нормой. По мнению Захаровой, этот инцидент показывает, что «ситуация свободного слова в Италии достигла действительно пугающей стадии».

«Мы не считаем этот инцидент исчерпанным, потому что его можно квалифицировать и как уголовно наказуемое деяние, и как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности или публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма», – добавила дипломат (цитата по ТАСС).

Директор по институциональным связям итальянской государственной телекомпании RAI Марко Фриттелла прокомментировал пост в социальной сети Х, где говорилось о якобы одновременном присутствии в Москве президента РФ Владимира Путина, бывшего главы Сирии Башара Асада и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Фриттелла написал, что «достаточно было бы одной точной ракеты». Через короткое время он удалил свой пост.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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