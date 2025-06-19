Захарова: РФ ждет извинений от RAI за призыв ударить по Кремлю
Российская сторона ожидает официальных извинений от Италии за пост представителя телекомпании RAI с призывом ударить по Кремлю. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Она подчеркнула, что официальные лица Италии также должны высказаться на этот счет, чтобы показать, что для страны такие заявления не являются нормой. По мнению Захаровой, этот инцидент показывает, что «ситуация свободного слова в Италии достигла действительно пугающей стадии».
«Мы не считаем этот инцидент исчерпанным, потому что его можно квалифицировать и как уголовно наказуемое деяние, и как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности или публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма», – добавила дипломат (цитата по ТАСС).
Директор по институциональным связям итальянской государственной телекомпании RAI Марко Фриттелла прокомментировал пост в социальной сети Х, где говорилось о якобы одновременном присутствии в Москве президента РФ Владимира Путина, бывшего главы Сирии Башара Асада и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Фриттелла написал, что «достаточно было бы одной точной ракеты». Через короткое время он удалил свой пост.