Песков: Путин и Трамп не проведут телефонный разговор на этой неделе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии в планах российского лидера Владимира Путина провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе, передает «Интерфакс».
«Нет. На этой неделе нет», – такой ответ дал Песков на вопрос о том, ведется ли работы по организации телефонного разговора Путина и Трампа.
Последний телефонный разговор между Путиным и Трампом произошел 14 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры обсуждали обострение ситуации на Ближнем Востоке. 18 июня Трамп заявил о телефонной беседе с главой РФ, которая произошла «вчера», однако позже в Кремле объяснили, что он имел в виду уже известный диалог 14 июня. «Дело в том, что сейчас настолько жизнь насыщена политическими событиями, что когда ты говоришь «вчера», ты подразумеваешь ретроспективу в последние 3–4 дня как минимум», – рассказал Песков.
19 июня Песков сказал, что личная встреча глав государств возможна для фиксации ранее достигнутых результатов. Кремль не видит смысла проводить ее, пока «домашняя работа» не будет выполнена. Вместе с этим Путин считает, что личная встреча с Трампом была бы весьма полезной, однако такое мероприятие требует серьезной подготовки.