Песков: Путин и Трамп не проведут телефонный разговор на этой неделе

Последний телефонный разговор между Путиным и Трампом произошел 14 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры обсуждали обострение ситуации на Ближнем Востоке. 18 июня Трамп заявил о телефонной беседе с главой РФ, которая произошла «вчера», однако позже в Кремле объяснили, что он имел в виду уже известный диалог 14 июня. «Дело в том, что сейчас настолько жизнь насыщена политическими событиями, что когда ты говоришь «вчера», ты подразумеваешь ретроспективу в последние 3–4 дня как минимум», – рассказал Песков.