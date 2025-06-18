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Кремль: Трамп назвал «вчерашним» разговор с Путиным от 14 июня

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о «вчерашнем» разговоре с Владимиром Путиным, уточнив, что речь идет о беседе, состоявшейся несколько дней назад.

«Дело в том, что сейчас настолько жизнь насыщена политическими событиями, что когда ты говоришь «вчера», ты подразумеваешь ретроспективу в последние 3–4 дня как минимум», – сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что речь шла именно о том разговоре, о котором власти уже давали сообщение.

18 июня Трамп заявил о телефонной беседе с Путиным, которая якобы состоялась «вчера». По словам американского лидера, в ходе разговора президент России предложил выступить посредником в конфликте на Ближнем Востоке.

«Я сказал: сделайте мне одолжение, давайте сначала разберемся с Россией», – добавил Трамп.

Последний телефонный разговор между Путиным и Трампом произошел 14 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры обсуждали обострение ситуации на Ближнем Востоке. Российская сторона отметила готовность к возможному посредничеству в урегулировании конфликта. После беседы Трамп также подтвердил, что рассматривает возможность участия Путина в урегулировании противостояния между Ираном и Израилем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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