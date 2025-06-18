Кремль: Трамп назвал «вчерашним» разговор с Путиным от 14 июня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о «вчерашнем» разговоре с Владимиром Путиным, уточнив, что речь идет о беседе, состоявшейся несколько дней назад.
«Дело в том, что сейчас настолько жизнь насыщена политическими событиями, что когда ты говоришь «вчера», ты подразумеваешь ретроспективу в последние 3–4 дня как минимум», – сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.
Песков подчеркнул, что речь шла именно о том разговоре, о котором власти уже давали сообщение.
18 июня Трамп заявил о телефонной беседе с Путиным, которая якобы состоялась «вчера». По словам американского лидера, в ходе разговора президент России предложил выступить посредником в конфликте на Ближнем Востоке.
«Я сказал: сделайте мне одолжение, давайте сначала разберемся с Россией», – добавил Трамп.
Последний телефонный разговор между Путиным и Трампом произошел 14 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры обсуждали обострение ситуации на Ближнем Востоке. Российская сторона отметила готовность к возможному посредничеству в урегулировании конфликта. После беседы Трамп также подтвердил, что рассматривает возможность участия Путина в урегулировании противостояния между Ираном и Израилем.