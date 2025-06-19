Reuters: США и Иран провели прямые переговоры

Reuters: США и Иран провели прямые переговорыСпецпосланник Уиткофф и глава МИД Ирана несколько раз говорили после начала конфликта
Специальный посланник США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз общались по телефону с начала ирано-израильского конфликта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на нескольких дипломатов. Переговоры на этой неделе были самыми содержательными с апреля, отмечается в публикации.
По словам источников издания, глава МИД Ирана заявил, что государство не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит удары по территории страны. Необходимо, чтобы США оказали давление на своего союзника, тогда Тегеран «может проявить гибкость в ядерном вопросе», передают собеседники агентства слова Аракчи. Этот раунд переговоров (звонок инициировал Вашингтон) был направлен на обсуждение предложения США о создании регионального консорциума, который будет обогащать уран за пределами Ирана.
19 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал президента США Дональда Трампа вести переговоры с Ираном, а не вступать в войну. Необходимость решить ядерный вопрос, по его мнению, может быть реализована дипломатическим путем, и это более удачный способ. Целью Великобритании Стармер назвал деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке.