Reuters: США и Иран провели прямые переговоры

По словам источников издания, глава МИД Ирана заявил, что государство не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит удары по территории страны. Необходимо, чтобы США оказали давление на своего союзника, тогда Тегеран «может проявить гибкость в ядерном вопросе», передают собеседники агентства слова Аракчи. Этот раунд переговоров (звонок инициировал Вашингтон) был направлен на обсуждение предложения США о создании регионального консорциума, который будет обогащать уран за пределами Ирана.