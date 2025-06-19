Стармер призвал Трампа к переговорам с Ираном, а не к войне

Стармер призвал Трампа к переговорам с Ираном, а не к войнеВеликобритания стремится к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал президента США Дональда Трампа вести переговоры с Ираном, а не вступать в войну. Об этом сообщает Bloomberg.
Он подчеркнул, что ядерную проблему необходимо решить, но лучше сделать это путем переговоров. Стармер также отметил, что Великобритания видит своей целью деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке.
18 июня The Times со ссылкой на британские военные источники писала, что Великобритания рассматривает возможность оказания военной поддержки США в случае присоединения страны к израильским атакам на Иран.
Собеседники газеты рассказали, что США могут захотеть воспользоваться совместной британо-американской базой в Индийском океане «Диего-Гарсиа» в качестве плацдарма при нанесении ударов. На этой базе также могут находиться бомбардировщики-невидимки B-2 «Спирит», пишет The Times. Они являются единственными самолетами, сертифицированными для перевозки бомб, способных уничтожить ядерный объект в иранском Фордо.
Позже американские и британские источники сообщили The Times, что для использования «Диего-Гарсиа» Трампу потребуется разрешение Стармера. По данным газеты, если Лондон согласится, есть риск, что Иран будет рассматривать Великобританию как еще одну сторону конфликта. В связи с этим британские активы или люди в регионе могут подвергнуться нападению.
Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что возможность переговоров с Ираном все еще сохраняется. На вопрос, закрыта ли дверь для встреч с Ираном по ядерной программе, Трамп ответил: «Нет».
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.
Весной этого года Иран и США начали переговоры по ядерной проблеме. Вашингтон опасается, что Тегеран тайно создает ядерное оружие, Иран отвергал эти заявления. Оман выступал посредником между странами, пока Израиль не прервал переговорный процесс атакой. Новый раунд переговоров между США и Ираном, запланированный в Маскате, был отменен после начала израильской операции против ядерной инфраструктуры Ирана в ночь на 13 июня.