Стармер призвал Трампа к переговорам с Ираном, а не к войне

Позже американские и британские источники сообщили The Times, что для использования «Диего-Гарсиа» Трампу потребуется разрешение Стармера. По данным газеты, если Лондон согласится, есть риск, что Иран будет рассматривать Великобританию как еще одну сторону конфликта. В связи с этим британские активы или люди в регионе могут подвергнуться нападению.