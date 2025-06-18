Трамп: дверь для переговоров с Ираном пока не закрыта

«Но я уже 20 лет, а может, и дольше, говорю, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Я говорю это давно, и, как мне кажется, они были всего в нескольких неделях от его создания, – отметил американский президент. – Им надо было подписать документ. Думаю, теперь они жалеют, что не подписали. Это была справедливая сделка, а теперь подписать ее стало намного сложнее. Много воды утекло с тех пор, но все очень просто – у Ирана не должно быть ядерного оружия, слишком много разрушений оно может вызвать. И они бы его применили. Я верю, что применили бы. Другие не применят, а они – да. Вот и все».