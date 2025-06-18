Трамп: дверь для переговоров с Ираном пока не закрыта

Трамп: дверь для переговоров с Ираном пока не закрытаПрезидент США отметил, что еще не принял окончательное решение по иранскому вопросу
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность переговоров с Ираном все еще сохраняется. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
На вопрос, закрыта ли дверь для встреч с Ираном по ядерной программе, Трамп ответил: «Нет».
«У меня было отличное предложение для них. Они должны были заключить эту сделку, – сказал Трамп, напомнив, что он ставил срок в 60 дней для достижения соглашения. – Мы обсуждали это, и в итоге они решили не делать этого. А теперь они жалеют, что не сделали, и хотят встретиться, но встречаться уже поздно».
Трамп заявил, что Иран выражает желание встретиться и готов приехать в Белый дом, и он не исключает такой возможности.
«Но они все же хотят встретиться и даже прийти в Белый дом. Посмотрим. Возможно, я так и сделаю», – сказал он, добавив, что договоренности могли быть достигнуты гораздо проще.
Комментируя опасения американцев о том, что США могут быть ввязаны в новый конфликт на Ближнем Востоке и боятся возможных ответных действий на родине, Трамп подчеркнул: «Да, я тоже не хочу ввязываться».
«Но я уже 20 лет, а может, и дольше, говорю, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Я говорю это давно, и, как мне кажется, они были всего в нескольких неделях от его создания, – отметил американский президент. – Им надо было подписать документ. Думаю, теперь они жалеют, что не подписали. Это была справедливая сделка, а теперь подписать ее стало намного сложнее. Много воды утекло с тех пор, но все очень просто – у Ирана не должно быть ядерного оружия, слишком много разрушений оно может вызвать. И они бы его применили. Я верю, что применили бы. Другие не применят, а они – да. Вот и все».
Трамп добавил, что речь идет о выборе между боевыми действиями и тем, чтобы Иран имел ядерное оружие.
«Я тоже не хочу воевать... Но если выбор стоит между боевыми действиями и тем, что у них появится ядерное оружие, нужно делать то, что необходимо. И, возможно, нам не придется воевать, – сказал он. – Не забывайте, мы пока не ведем боевых действий. Мы добавляем во все определенную долю гениальности, но не воюем вовсе. Израиль сегодня хорошо справляется, но посмотрим, что будет дальше».
Трамп также заявил, что ликвидация центра обогащения урана в Фордо не является красной линией или предварительным условием для заключения сделки.
«Нет, Это то просто то, о чем говорят люди, – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. – Мы – единственные, у кого есть возможность это сделать, но это не значит, что я собираюсь это делать. У нас лучшее военное оборудование в мире. Вы видели это в этой операции. У нас есть самолеты-невидимки, которые летают так, что никто их не видит… Это невероятные самолеты и оружие. У нас лучшее оружие в мире, и никто рядом даже не стоит. Некоторые страны этим пользуются», – объяснил он.
Трамп также заявил, что пока не принял окончательного решения по вопросу, касающемуся Ирана.
«Посмотрим, что будет. Меня об этом спрашивали многие, но я еще не принял решения, – сказал он. – У меня есть идеи, что делать… Я люблю принимать окончательное решение за секунду до».
Трамп добавил, что у него «через некоторое время» состоится совещание в «ситуационной комнате», предположительно для продолжения обсуждений конфликта.
Он также считает, что «все может случиться» в отношении иранского правительства.
«Конечно, все может случиться», – сказал он в ответ на вопрос, считает ли он, что иранский режим может пасть.
18 июня Трамп заявил журналистам, что США могут нанести удар по Ирану. Он добавил, что на Ближнем Востоке может произойти «много плохих вещей». Требования о полной и безоговорочной капитуляции он назвал «последним ультиматумом». В постпредстве Ирана при ООН, в свою очередь, подчеркнули, что государство не пойдет на переговоры под давлением и не примет мир в таких условиях.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.