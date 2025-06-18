В Великобритании допустили военную поддержку США в случае нападения на Иран
Великобритания рассматривает возможность оказания военной поддержки США в случае присоединения страны к израильским атакам на Иран. Об этом сообщает The Times со ссылкой на британские военные источники.
Собеседники газеты рассказали, что США могут захотеть воспользоваться совместной британо-американской базой в Индийском океане – Диего-Гарсиа – в качестве плацдарма при нанесении ударов. На этой базе также могут находиться бомбардировщики-невидимки B-2 «Спирит», пишет The Times. Они являются единственными самолетами, сертифицированными для перевозки бомб, способных уничтожить ядерный объект в иранском Фордо,
Сегодня во второй половине дня премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет экстренное совещание Cobra с участием высокопоставленных чиновников и министров. Они обсудят ряд возможных сценариев при решении США присоединиться к ударам по Ирану.
Позже американские и британские источники сообщили The Times, что для использования Диего-Гарсиа президенту США Дональду Трампу потребуется разрешение Стармера. По данным газеты, если Лондон согласится, есть риск, что Иран будет рассматривать Великобританию как еще одну сторону конфликта. В связи с этим британские активы или люди в регионе могут подвергнуться нападению.
17 июня Трамп написал в соцсети Truth Social, что не готов вести переговоры с Ираном и требует «безоговорочной капитуляции» государства. Он также заявил, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, но не собираются его ликвидировать. Хаменеи, в свою очередь, ответил на высказывания президента США, что Тегеран ответит на любое военное вмешательство и нанесет стране «невосполнимый урон».
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.