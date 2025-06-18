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В Великобритании допустили военную поддержку США в случае нападения на Иран

Ведомости

Великобритания рассматривает возможность оказания военной поддержки США в случае присоединения страны к израильским атакам на Иран. Об этом сообщает The Times со ссылкой на британские военные источники. 

Собеседники газеты рассказали, что США могут захотеть воспользоваться совместной британо-американской базой  в Индийском океане – Диего-Гарсиа – в качестве плацдарма при нанесении ударов. На этой базе также могут находиться бомбардировщики-невидимки B-2 «Спирит», пишет The Times. Они являются единственными самолетами, сертифицированными для перевозки бомб, способных уничтожить ядерный объект в иранском Фордо,

Сегодня во второй половине дня премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет экстренное совещание Cobra с участием высокопоставленных чиновников и министров. Они обсудят ряд возможных сценариев при решении США присоединиться к ударам по Ирану.

Позже американские и британские источники сообщили The Times, что для использования Диего-Гарсиа президенту США Дональду Трампу потребуется разрешение Стармера. По данным газеты, если Лондон согласится, есть риск, что Иран будет рассматривать Великобританию как еще одну сторону конфликта. В связи с этим британские активы или люди в регионе могут подвергнуться нападению.

17 июня Трамп написал в соцсети Truth Social, что не готов вести переговоры с Ираном и требует «безоговорочной капитуляции» государства. Он также заявил, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, но не собираются его ликвидировать. Хаменеи, в свою очередь, ответил на высказывания президента США, что Тегеран ответит на любое военное вмешательство и нанесет стране «невосполнимый урон».

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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