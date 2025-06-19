CBS: целью удара США по Ирану может стать ядерный объект в Фордо

В этот же день The Wall Street Journal сообщила, что Трамп утвердил план нападения на Иран и представил его своим старшим помощникам. По данным газеты, он не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. Позднее американский президент отверг эту информацию. Он заявил, что издание «понятия не имеет о его мыслях».