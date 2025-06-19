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CBS: целью удара США по Ирану может стать ядерный объект в Фордо

Ведомости

Одной из возможных целей для удара США по Ирану может стать подземный объект по обогащению урана в Фордо, который является одним из ключевых для иранской ядерной программы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, среди которых есть высокопоставленный сотрудник разведки и представитель минобороны.

Собеседники телеканала рассказали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения к израильским атакам на Иран. Утверждается, что именно в Фордо Иран собирался расширить свои запасы обогащенного урана. Объект находится на глубине 300 футов под горой и защищен мощной системой противовоздушной обороны.

19 июня Bloomberg писало, что высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможным ударам по Ирану в эти выходные. По данным источников агентства, руководство федеральных служб начало организацию атаки.

В этот же день The Wall Street Journal сообщила, что Трамп утвердил план нападения на Иран и представил его своим старшим помощникам. По данным газеты, он не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. Позднее американский президент отверг эту информацию. Он заявил, что издание «понятия не имеет о его мыслях».

13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. В этот день израильские силы нанесли удары по иранским ядерным объектам и ликвидировали ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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