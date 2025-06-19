CBS: целью удара США по Ирану может стать ядерный объект в Фордо
Одной из возможных целей для удара США по Ирану может стать подземный объект по обогащению урана в Фордо, который является одним из ключевых для иранской ядерной программы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, среди которых есть высокопоставленный сотрудник разведки и представитель минобороны.
Собеседники телеканала рассказали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения к израильским атакам на Иран. Утверждается, что именно в Фордо Иран собирался расширить свои запасы обогащенного урана. Объект находится на глубине 300 футов под горой и защищен мощной системой противовоздушной обороны.
19 июня Bloomberg писало, что высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможным ударам по Ирану в эти выходные. По данным источников агентства, руководство федеральных служб начало организацию атаки.
В этот же день The Wall Street Journal сообщила, что Трамп утвердил план нападения на Иран и представил его своим старшим помощникам. По данным газеты, он не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. Позднее американский президент отверг эту информацию. Он заявил, что издание «понятия не имеет о его мыслях».
13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. В этот день израильские силы нанесли удары по иранским ядерным объектам и ликвидировали ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.