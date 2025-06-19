Песков: Россия настроена налаживать отношения с новыми властями Сирии
Россия сейчас настроена на налаживание отношений с действующими властями Сирии. У Москвы есть свои интересы в арабской республике, которые необходимо обеспечивать посредством диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.
Представитель Кремля указал, что во многом события, которые произошли в Сирии, случились из-за влияния извне и за счет внутренних процессов в стране.
«И режим там, действительно, рухнул. Рухнул он, как колосс на глиняных ногах», – подчеркнул Песков.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент республики Башар Асад получил политическое убежище в Москве.
В феврале 2025 г. президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Стороны обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в Сирии. Путин напомнил, что страны связывают отношения дружбы и сотрудничества. По его словам, Россия готова содействовать улучшению социально-экономической обстановки в арабской республике, включая оказание местным жителям гуманитарной помощи.