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Песков: Россия настроена налаживать отношения с новыми властями Сирии

Ведомости

Россия сейчас настроена на налаживание отношений с действующими властями Сирии. У Москвы есть свои интересы в арабской республике, которые необходимо обеспечивать посредством диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

Представитель Кремля указал, что во многом события, которые произошли в Сирии, случились из-за влияния извне и за счет внутренних процессов в стране.

«И режим там, действительно, рухнул. Рухнул он, как колосс на глиняных ногах», – подчеркнул Песков.

8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент республики Башар Асад получил политическое убежище в Москве.

В феврале 2025 г. президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Стороны обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в Сирии. Путин напомнил, что страны связывают отношения дружбы и сотрудничества. По его словам, Россия готова содействовать улучшению социально-экономической обстановки в арабской республике, включая оказание местным жителям гуманитарной помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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