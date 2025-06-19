Песков: Россия настроена налаживать отношения с новыми властями Сирии

Россия сейчас настроена на налаживание отношений с действующими властями Сирии. У Москвы есть свои интересы в арабской республике, которые необходимо обеспечивать посредством диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.