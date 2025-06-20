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Песков объяснил отсутствие связи на ПМЭФе беспринципностью киевского режима

Ведомости

Россия имеет дело с режимом, «который пускает под откос гражданские поезда с гражданским населением», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о мерах безопасности на ПМЭФе.

«Что касается мер безопасности, конечно, они максимальные. <...> Если нужно отключать связь, значит, нужно отключать связь. Главное – это безопасность людей», – подчеркнул представитель Кремля.

18 июня в комитете по связи Санкт-Петербурга сообщали, что в городе возможно временное ухудшение качества мобильной связи в связи с проведением ПМЭФа. Отмечалось, что меры требуются для обеспечения безопасности.

В ночь на 1 июня в двух регионах России обрушились мосты в результате подрывов. В Брянской области конструкция упала на пассажирский поезд, погибли семь человек, пострадали 119. В Курской мост рухнул во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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