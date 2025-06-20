Песков объяснил отсутствие связи на ПМЭФе беспринципностью киевского режима

В ночь на 1 июня в двух регионах России обрушились мосты в результате подрывов. В Брянской области конструкция упала на пассажирский поезд, погибли семь человек, пострадали 119. В Курской мост рухнул во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада.