Песков объяснил отсутствие связи на ПМЭФе беспринципностью киевского режима
Россия имеет дело с режимом, «который пускает под откос гражданские поезда с гражданским населением», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о мерах безопасности на ПМЭФе.
«Что касается мер безопасности, конечно, они максимальные. <...> Если нужно отключать связь, значит, нужно отключать связь. Главное – это безопасность людей», – подчеркнул представитель Кремля.
18 июня в комитете по связи Санкт-Петербурга сообщали, что в городе возможно временное ухудшение качества мобильной связи в связи с проведением ПМЭФа. Отмечалось, что меры требуются для обеспечения безопасности.
В ночь на 1 июня в двух регионах России обрушились мосты в результате подрывов. В Брянской области конструкция упала на пассажирский поезд, погибли семь человек, пострадали 119. В Курской мост рухнул во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада.