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Минздрав Ирана сообщил об израильской атаке на больницу в Тегеране

Ведомости

Израиль нанес ракетные удары по больнице в Тегеране утром 20 июня. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на минздрав Ирана.

По данным минздрава, это уже третья больница Ирана, которая была атакована со стороны Израиля. Удару также подверглись шесть машин скорой помощи и комплексный центр медицинского обслуживания.

20 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что минувшей ночью более 60 израильских истребителей атаковали десятки военных объектов в Иране, включая промышленные предприятия по производству ракет. Пострадала также штаб-квартира организации SPND, которая занимается исследованиями и разработкой иранского ядерного оружия. По данным армии, атакованные производства ракет были ключевыми для минобороны исламской республики.

19 июня иранская баллистическая ракета нанесла удар по израильскому медицинскому центру «Сорока» в Беэр-Шеве. Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо заявил, что целью атаки стали гражданские лица и медицинские работники. Тегеран утверждает, что целью ракеты был находящийся рядом объект военной разведки.

После произошедшего минобороны Израиля и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отдали приказ ЦАХАЛ увеличить интенсивность ударов по стратегическим объектам в Иране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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