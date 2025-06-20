Минздрав Ирана сообщил об израильской атаке на больницу в Тегеране

20 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что минувшей ночью более 60 израильских истребителей атаковали десятки военных объектов в Иране, включая промышленные предприятия по производству ракет. Пострадала также штаб-квартира организации SPND, которая занимается исследованиями и разработкой иранского ядерного оружия. По данным армии, атакованные производства ракет были ключевыми для минобороны исламской республики.