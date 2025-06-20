Минздрав Ирана сообщил об израильской атаке на больницу в Тегеране
Израиль нанес ракетные удары по больнице в Тегеране утром 20 июня. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на минздрав Ирана.
По данным минздрава, это уже третья больница Ирана, которая была атакована со стороны Израиля. Удару также подверглись шесть машин скорой помощи и комплексный центр медицинского обслуживания.
20 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что минувшей ночью более 60 израильских истребителей атаковали десятки военных объектов в Иране, включая промышленные предприятия по производству ракет. Пострадала также штаб-квартира организации SPND, которая занимается исследованиями и разработкой иранского ядерного оружия. По данным армии, атакованные производства ракет были ключевыми для минобороны исламской республики.
19 июня иранская баллистическая ракета нанесла удар по израильскому медицинскому центру «Сорока» в Беэр-Шеве. Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо заявил, что целью атаки стали гражданские лица и медицинские работники. Тегеран утверждает, что целью ракеты был находящийся рядом объект военной разведки.
После произошедшего минобороны Израиля и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отдали приказ ЦАХАЛ увеличить интенсивность ударов по стратегическим объектам в Иране.