Минобороны Израиля отдало приказ усилить удары по стратегическим целям в Иране

Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо назвал удар по «Сороке» «военным преступлением иранского режима» и «террористическим актом». Он отметил, что целью атаки стали «невинные гражданские лица и медицинские работники». Иранская сторона, в свою очередь, утверждает, что целью ракеты был находящийся рядом объект военной разведки.