Минобороны Израиля отдало приказ усилить удары по стратегическим целям в Иране
Министерство обороны Израиля и премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдали приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) увеличить интенсивность ударов по стратегическим объектам в Иране. Об этом сообщил глава минобороны Исраэль Кац. Его слова передает N12.
Отмечается, что это было сделано с целью «уничтожить иранский режим».
19 июня баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, нанесла прямое попадание по израильскому медицинскому центру «Сорока» в Беэр-Шеве.
Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо назвал удар по «Сороке» «военным преступлением иранского режима» и «террористическим актом». Он отметил, что целью атаки стали «невинные гражданские лица и медицинские работники». Иранская сторона, в свою очередь, утверждает, что целью ракеты был находящийся рядом объект военной разведки.