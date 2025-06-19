Иранская ракета попала в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве

Как сообщается, были зафиксированы «значительные повреждения» в разных корпусах, включая старое здание хирургического отделения. В результате удара пострадали люди. В настоящее время в отделении неотложной помощи оказывают помощь нескольким пострадавшим с легкими травмами. Больница приостановила прием пациентов, за исключением экстренных случаев.