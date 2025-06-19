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Иранская ракета попала в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве

Ведомости

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, нанесла прямое попадание по израильскому медицинскому центру «Сорока» в Беэр-Шеве. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как сообщается, были зафиксированы «значительные повреждения» в разных корпусах, включая старое здание хирургического отделения. В результате удара пострадали люди. В настоящее время в отделении неотложной помощи оказывают помощь нескольким пострадавшим с легкими травмами. Больница приостановила прием пациентов, за исключением экстренных случаев.

Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо назвал удар по «Сороке» «военным преступлением иранского режима» и «террористическим актом». Он отметил, что целью атаки стали «невинные гражданские лица и медицинские работники».

Иранская сторона, в свою очередь, утверждает, что целью ракеты был находящийся рядом объект военной разведки.

Ранее Израиль нанес удар по заводу по производству тяжелой воды. Как сообщается, объект был заранее эвакуирован, никакой радиационной опасности нет. Кроме того, нет никаких сообщений о возможном повреждении завода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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