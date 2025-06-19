Израиль нанес удар по заводу по производству тяжелой воды в иранском Арке
Как сообщается, объект был заранее эвакуирован, никакой радиационной опасности нет. Кроме того, нет никаких сообщений о возможном повреждении завода.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по 20 военным целям в Тегеране силами 60 истребителей ВВС. Среди атакованных объектов ЦАХАЛ перечислила «объекты по разработке ядерного оружия» и «производственные мощности по выпуску ракет».
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня, когда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал масштабную военную операцию, в ходе которой обстреливал Тель-Авив ракетами и дронами. Военное противостояние продолжается.