Израиль нанес удар по заводу по производству тяжелой воды в иранском Арке

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня, когда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал масштабную военную операцию, в ходе которой обстреливал Тель-Авив ракетами и дронами. Военное противостояние продолжается.