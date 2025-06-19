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Израиль нанес удар по заводу по производству тяжелой воды в иранском Арке

Ведомости

Израиль нанес удар по заводу по производству тяжелой воды, сообщает телеканал Nour News.

Как сообщается, объект был заранее эвакуирован, никакой радиационной опасности нет. Кроме того, нет никаких сообщений о возможном повреждении завода.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по 20 военным целям в Тегеране силами 60 истребителей ВВС. Среди атакованных объектов ЦАХАЛ перечислила «объекты по разработке ядерного оружия» и «производственные мощности по выпуску ракет».

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня, когда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал масштабную военную операцию, в ходе которой обстреливал Тель-Авив ракетами и дронами. Военное противостояние продолжается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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