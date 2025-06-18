ЦАХАЛ: 60 истребителей Израиля нанесли удары по 20 военным целям в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по 20 военным целям в Тегеране силами 60 истребителей ВВС. Информация об этом опубликована в Telegram-канале военного ведомства.
Среди атакованных объектов ЦАХАЛ перечислил «объекты по разработке ядерного оружия» и «производственные мощности по выпуску ракет».
«ВВС Израиля поразили объекты по производству оружия, а также научно-исследовательские центры, задействованные в рамках проекта иранского режима по разработке ядерного оружия», – говорится в сообщении.
До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об уничтожении штаба внутренней безопасности Ирана. Об этом он написал в социальной сети X.
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня, когда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал масштабную военную операцию, в ходе которой обстреливал Тель-Авив ракетами и дронами. Военное противостояние продолжается.