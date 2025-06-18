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ЦАХАЛ: 60 истребителей Израиля нанесли удары по 20 военным целям в Тегеране

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по 20 военным целям в Тегеране силами 60 истребителей ВВС. Информация об этом опубликована в Telegram-канале военного ведомства.

Среди атакованных объектов ЦАХАЛ перечислил «объекты по разработке ядерного оружия» и «производственные мощности по выпуску ракет».

«ВВС Израиля поразили объекты по производству оружия, а также научно-исследовательские центры, задействованные в рамках проекта иранского режима по разработке ядерного оружия», – говорится в сообщении.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об уничтожении штаба внутренней безопасности Ирана. Об этом он написал в социальной сети X.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня, когда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал масштабную военную операцию, в ходе которой обстреливал Тель-Авив ракетами и дронами. Военное противостояние продолжается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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