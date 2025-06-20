Переговоры главы МИД Ирана с европейскими министрами начнутся в 18:00
Переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с министрами иностранных дел трех европейских государств в Женеве начнутся в 17:30 по тегеранскому времени (18:00 мск). Об этом сообщили в Telegram-канале русской службы гостелерадио Ирана.
19 июня телеканал Al Arabiya сообщал о планах Аракчи провести переговоры с главами МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, Британии Дэвидом Лэмми и Германии Йоханном Вадефулем. Отмечалось, что переговоры состоятся по просьбе этих государств. На встрече также будет присутствовать глава евродипломатии Кая Каллас. Позже иранское министерство подтвердило переговоры в Женеве.
В постпредстве Ирана 18 июня заявили, что страна не будет вести переговоры и принимать мир под давлением. Представители Ирана вновь пообещали ответить «на любую угрозу – встречной угрозой и на любое действие – ответным действием». Это заявление стало ответом на слова президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран просит о переговорах.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.