Переговоры главы МИД Ирана с европейскими министрами начнутся в 18:00

В постпредстве Ирана 18 июня заявили, что страна не будет вести переговоры и принимать мир под давлением. Представители Ирана вновь пообещали ответить «на любую угрозу – встречной угрозой и на любое действие – ответным действием». Это заявление стало ответом на слова президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран просит о переговорах.