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Талибы ведут переговоры с РФ об импорте продуктов питания в Афганистан

Ведомости

Афганистан ведет переговоры с Россией об импорте определенных продуктов питания на фоне нарушения поставок из-за войны между Ираном и Израилем. Об этом заявил назначенный «Талибаном» министр сельского хозяйства Маулви Атаулла Омари на ПМЭФе.

«Мы обратились с просьбой, чтобы Россия присылала нам пшеницу вместо муки. Кроме того, импорт других продуктов, которые ежегодно поступают в нашу страну из России, идет хорошо», – сказал он (цитата по Reuters).

Омари отметил, что Кабул стремится к самообеспечению сельскохозяйственной продукцией, но «мы по-прежнему зависим от некоторых продуктов питания, которые поставляются из Ирана, и если там возникнут проблемы, это, несомненно, будет иметь свои последствия».

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В Петербургском международном экономическом форуме, который проходит под девизом «Общие ценности – основа роста в многополярном мире», принимают участие 20 000 человек из 137 стран и территорий. Предприниматели, чиновники, государственные деятели, топ-менеджеры и «первые лица» иностранных государств – в галерее «Ведомостей».На фото: глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман.
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В Петербургском международном экономическом форуме, который проходит под девизом «Общие ценности – основа роста в многополярном мире», принимают участие 20 000 человек из 137 стран и территорий. Предприниматели, чиновники, государственные деятели, топ-менеджеры и «первые лица» иностранных государств – в галерее «Ведомостей».

На фото: глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман. / Петр Ковалев / ТАСС

Представители «Талибана» прибыли Санкт-Петербург для участия в ПМЭФе. Представитель посольства Афганистана в Москве Бахтияр Голь Мохаммад Наби рассказал 19 июня, что талибы посетили стенды ДНР и ЛНР и проявили интерес к сотрудничеству с этими регионами. Он заявил, что на эти стенды представители Афганистана «пошли в первую очередь».

17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в стране. По решению суда движение было исключено из реестра террористических организаций, в котором оно находилось с 2003 г. Решение Верховного суда вступило в силу 26 мая.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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