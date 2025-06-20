Талибы ведут переговоры с РФ об импорте продуктов питания в Афганистан

Представители «Талибана» прибыли Санкт-Петербург для участия в ПМЭФе. Представитель посольства Афганистана в Москве Бахтияр Голь Мохаммад Наби рассказал 19 июня, что талибы посетили стенды ДНР и ЛНР и проявили интерес к сотрудничеству с этими регионами. Он заявил, что на эти стенды представители Афганистана «пошли в первую очередь».