Талибы ведут переговоры с РФ об импорте продуктов питания в Афганистан
Афганистан ведет переговоры с Россией об импорте определенных продуктов питания на фоне нарушения поставок из-за войны между Ираном и Израилем. Об этом заявил назначенный «Талибаном» министр сельского хозяйства Маулви Атаулла Омари на ПМЭФе.
«Мы обратились с просьбой, чтобы Россия присылала нам пшеницу вместо муки. Кроме того, импорт других продуктов, которые ежегодно поступают в нашу страну из России, идет хорошо», – сказал он (цитата по Reuters).
Омари отметил, что Кабул стремится к самообеспечению сельскохозяйственной продукцией, но «мы по-прежнему зависим от некоторых продуктов питания, которые поставляются из Ирана, и если там возникнут проблемы, это, несомненно, будет иметь свои последствия».
Представители «Талибана» прибыли Санкт-Петербург для участия в ПМЭФе. Представитель посольства Афганистана в Москве Бахтияр Голь Мохаммад Наби рассказал 19 июня, что талибы посетили стенды ДНР и ЛНР и проявили интерес к сотрудничеству с этими регионами. Он заявил, что на эти стенды представители Афганистана «пошли в первую очередь».
17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в стране. По решению суда движение было исключено из реестра террористических организаций, в котором оно находилось с 2003 г. Решение Верховного суда вступило в силу 26 мая.