Путин 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Кроме того, в этот же день Путин проведет встречу с редакторами государственной линейки учебников истории для 5–11 классов и учреждений среднего профессионального образования. На встрече планируется обсуждение результатов проделанной работы и перспективы создания новых учебных курсов для последующего внедрения в образовательный процесс.