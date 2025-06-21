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Путин 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Ведомости

Президент России Владимир Путин в день 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, которые удостоены почетного звания «Город воинской славы».

Кроме того, в этот же день Путин проведет встречу с редакторами государственной линейки учебников истории для 5–11 классов и учреждений среднего профессионального образования. На встрече планируется обсуждение результатов проделанной работы и перспективы создания новых учебных курсов для последующего внедрения в образовательный процесс.

9 мая на Красной площади в Москве состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Путиным за торжеством наблюдали лидеры более 20 стран. Главным гостем парада стал председатель КНР Си Цзиньпин. Европу представили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. После парада президент России и главы иностранных стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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