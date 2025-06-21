Путин 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в день 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, которые удостоены почетного звания «Город воинской славы».
Кроме того, в этот же день Путин проведет встречу с редакторами государственной линейки учебников истории для 5–11 классов и учреждений среднего профессионального образования. На встрече планируется обсуждение результатов проделанной работы и перспективы создания новых учебных курсов для последующего внедрения в образовательный процесс.
9 мая на Красной площади в Москве состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Путиным за торжеством наблюдали лидеры более 20 стран. Главным гостем парада стал председатель КНР Си Цзиньпин. Европу представили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. После парада президент России и главы иностранных стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.