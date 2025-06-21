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Макрон пообещал ускорить переговоры ЕС с Ираном

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении ускорить переговоры европейских партнеров с Ираном, чтобы остановить конфликт на Ближнем Востоке. Об этом он написал в X.

Макрон сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом он выразил «глубокую обеспокоенность» иранской ядерной программой. По мнению французского президента, Тереган никогда не сможет обладать ядерным оружием, и он должен предоставить полные гарантии того, что его намерения исключительно мирные.

«Я убежден, что выход из цикла войны может быть найден и еще более серьезные опасности могут быть предотвращены. С этой целью мы намерены ускорить переговоры с Ираном, которые ведут Франция совместно со своими европейскими партнерами», – написал Макрон.

20 июня в Женеве прошла встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с главами МИД Франции Жан-Ноэлем Барро, Германии Йоханном Вадефулем и Великобритании Дэвидом Лэмми. По их итогам стороны договорились продолжить диалог. Ожидается, что Аракчи на следующей неделе посетит Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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