Макрон пообещал ускорить переговоры ЕС с Ираном
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении ускорить переговоры европейских партнеров с Ираном, чтобы остановить конфликт на Ближнем Востоке. Об этом он написал в X.
Макрон сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом он выразил «глубокую обеспокоенность» иранской ядерной программой. По мнению французского президента, Тереган никогда не сможет обладать ядерным оружием, и он должен предоставить полные гарантии того, что его намерения исключительно мирные.
«Я убежден, что выход из цикла войны может быть найден и еще более серьезные опасности могут быть предотвращены. С этой целью мы намерены ускорить переговоры с Ираном, которые ведут Франция совместно со своими европейскими партнерами», – написал Макрон.
20 июня в Женеве прошла встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с главами МИД Франции Жан-Ноэлем Барро, Германии Йоханном Вадефулем и Великобритании Дэвидом Лэмми. По их итогам стороны договорились продолжить диалог. Ожидается, что Аракчи на следующей неделе посетит Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.